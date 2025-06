atp halle 2025 simone bolelli ed andrea vavassori approdano ai quarti di finale in doppio

Il duo azzurro Simone Bolelli ed Andrea Vavassori inizia con il piede giusto il loro cammino a Halle, sconfiggendo avversari di livello e conquistando i quarti di finale nel doppio maschile agli ATP 500 Terra Wortmann Open 2025. Con determinazione e abilità, dimostrano di essere tra i favoriti del torneo. La loro performance promette emozioni e grandi sfide, lasciando il pubblico italiano e gli appassionati di tennis incantati: il loro percorso è appena iniziato e...

Inizia con un bel successo il cammino nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’ erba outdoor di Halle, in Germania, degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, che nel primo turno superano la coppia composta dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zverev, sconfitti per 7-6 (4) 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco, e nei quarti di finale affronteranno gli statunitensi Jackson Withrow e Nathaniel Lammons. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point nel terzo game, ma nel quarto non riescono a sfruttare quattro palle break consecutive dallo 0-40. 🔗 Leggi su Oasport.it