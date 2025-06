Atp Halle 2025 oggi Sinner-Hanfmann | orario e dove vederla in tv

Oggi inizia l’emozionante avventura di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle 2025, un torneo che promette spettacolo e adrenalina. Il campione uscente e numero uno al mondo scenderà in campo nel primo pomeriggio contro il tedesco Yannick Hanfmann, in una sfida imperdibile. Scopri gli orari, dove seguirla in TV e tutte le altre partite degli azzurri, perché questa giornata di tennis sarà indimenticabile!

Oggi l’esordio nel singolare di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle, in Germania. Il numero uno al mondo, campione uscente nel torneo sull’erba tedesco, giocherà nel pomeriggio contro il padrone di casa Yannick Hanfmann. In campo anche altri due azzurri. Lorenzo Sonego se la vedrà con un altro tedesco, Jan-Lennard Struff, mentre Flavio Cobolli è atteso dall’affascinante sfida contro l’astro nascente brasiliano Joao Fonseca. A che ora gioca Jannik Sinner. L’orario ufficiale del match non è ancora stato comunicato, ma si prevede che venga disputato nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. In caso di vittoria, l’altoatesino affronterebbe negli ottavi di finale, in programma mercoledì 18, il vincente della sfida tra Müller e Bublik. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Halle 2025, oggi Sinner-Hanfmann: orario e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: halle - sinner - hanfmann - orario

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

Atp 500 Halle 2025, Sinner debutta contro Hanfmann: orario, dove vederla in tv e precedenti http://dlvr.it/TLNtN4 Guarda su QS #Atp500 #Halle2025 #Sinner #Hanfmann #Tennis Vai su X

Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale Vai su Facebook

Sinner-Hanfmann: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Hanfmann oggi all'ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Atp Halle 2025, oggi Sinner-Hanfmann: orario e dove vederla in tv - LaPresse.

Sinner-Hanfmann oggi all’ATP Halle, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Hanfmann è la partita in programma oggi ad Halle e valida per il primo turno. fanpage.it scrive

Sinner contro Hanfmann a Halle: orario e dove vedere la sfida in tv - Dopo la sconfitta in doppio, l'altoatesino gioca il primo turno di singolare contro il 33enne tedesco, n. Lo riporta msn.com