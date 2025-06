ATP 500 di Halle Sinner vince con Hanfmann | passa il turno in due set

Atp 500 di Halle, Jannik Sinner debutta con stile, superando in due set Yannick Hanfmann e passando il turno in maniera convincente. La sfida, combattuta e ricca di emozioni, si è decisa nel dodicesimo game del primo parziale, dimostrando ancora una volta la determinazione dell’azzurro. La vittoria, maturata in un’ora e mezza di grande tennis, apre le porte a nuove sfide nel prestigioso torneo tedesco, confermando la crescita e il potenziale di Sinner nel circuito mondiale.

Halle, 17 giugno 2025 – Jannik Sinner esordisce con un successo all’Atp 500 di Halle. Oggi, martedì 17 giugno, l’azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in due set (7-5 6-3), archiviando la pratica dopo un’ora e mezza molto combattuta. Decisivi il dodicesimo game del primo set, in cui il numero uno del ranking ha strappato il primo break, valso la vittoria di un parziale giocato benissimo dal tedesco. Il numero 138 è poi calato nel secondo set: Sinner ha conquistato il break nel sesto game del secondo set, portandosi sul 4-2 e proteggendo poi il vantaggio fino al definitivo 6-3. Per l’azzurro, campione in carica del torneo tedesco, buon ritorno sull’erba in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

