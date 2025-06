Atp 500 di Halle esordio vincente per Sinner sull’erba | Hanfmann battuto 7-5 6-3

Jannik Sinner fa il suo debutto sull’erba al ATP 500 di Halle con una vittoria convincente, superando Yannick Hanfmann in due set (7-5, 6-3). Dopo un inizio non eccezionale, l’azzurro ha dimostrato carattere e solidità, rilanciando le sue ambizioni sulla superficie più veloce. Questa vittoria segna un passo importante nel percorso di preparazione al resto della stagione su erba, con la convinzione che Sinner possa sorprendere ancora.

Buona ma non eccezionale la prima sull’erba per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo è tornato in campo questo pomeriggio sul campo dell’ Atp 500 di Halle, a poco più di due settimane dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Jannik Sinner ha vinto al primo turno del torneo (montepremi 2.522.220), dove aveva esordito ieri perdendo in doppio con Lorenzo Sonego. L’azzurro ha superato il tedesco Yannick Hanfmann, numero 138 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 31 minuti di gioco. Il numero uno del mondo e campione in carica è il favorito per il bis, seguito dal padrone di casa Alexander Zverev, numero tre del mondo e seconda testa di serie e da Danil Medvedev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atp 500 di Halle, esordio vincente per Sinner sull’erba: Hanfmann battuto 7-5, 6-3

In questa notizia si parla di: sinner - halle - erba - hanfmann

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri.

Sinner torna in campo: oggi l’esordio sull’erba ad Halle contro Hanfmann (dopo la sconfitta con Sonego). Comincia l'operazione riscatto Vai su Facebook

LIVE Sinner torna in campo sull'erba di Halle: sfida Hanfmann non prima delle 15.30 Vai su X

Sinner-Hanfmann LIVE: Jannik avanti un set a zero; LIVE Sinner torna in campo sull'erba di Halle: sfida Hanfmann non prima delle 15.30; Sinner torna in campo: oggi l’esordio sull’erba ad Halle contro Hanfmann (dopo la sconfitta con….

Atp 500 di Halle, esordio vincente per Sinner sull’erba: Hanfmann battuto 7-5, 6-3 - Il numero uno del mondo Jannik Sinner supera il tedesco Hanfmann all'esordio nell'ATP 500 di Halle in due set. Scrive ilfattoquotidiano.it

ATP Halle: Sinner inaugura la stagione su erba. Sconfitto Hanfmann in due set - Si sarebbe aspettato di sudar meno, Jannik Sinner, in vista dell’esordio ad Halle, dove è stato messo alla prova da un ottimo Yannick Hanfmann, sconfitto in due set dall’azzurro. Riporta ubitennis.com