Atletico Ascoli | conferme in difesa e colpo di mercato con Buchel

L'Atletico Ascoli si prepara a rinforzare la propria rosa, con grandi conferme in difesa e l’ingaggio di Buchel, un vero colpo di mercato. Mentre si discute il futuro di Matteo D’Alessandro, simbolo e guida del reparto, la società si concentra anche sulla stabilità della retroguardia. Tra conferme e nuovi arrivi, si apre una stagione ricca di ambizioni: il sogno è scrivere un’altra pagina brillante nella storia bianconera.

Si comincia a parlare di mercato in casa Atletico Ascoli e naturalmente il primo obiettivo è la conferma dei difensori. Detto del capitano Matteo D'Alessandro che di certo con i suoi 36 anni vorrebbe chiudere la carriera in bianconero, la compagine del patron Graziano Giordani può contare su un pacchetto difensivo di eccelsa qualità. Detto che l'esterno Manuel Camilloni ha già il contratto fino al 2026, c'è da tener conto che anche il centrale Andrea Feltrin, a gennaio, ha sottoscritto il contratto per il prossimo anno. "La scorsa estate c'è stata una trattativa con una squadra di serie C – ha dichiarato qualche tempo fa Feltrin – poi saltata da un giorno all'altro e che ha un po' cambiato i miei piani, ma quando ho saputo della possibilità di tornare qui ad Ascoli non ci ho pensato un minuto.

