Atletica oggi in tv Meeting Turku 2025 | orari programma streaming italiani in gara

Se siete appassionati di atletica leggera, non perdete l'appuntamento con i Paavo Nurmi Games 2025 di Turku, il prestigioso meeting Continental Tour Gold in programma martedì 17 giugno. Con sette talentuosi italiani pronti a sfidarsi tra i migliori al mondo, l’evento promette emozioni forti dalle ore 15.40 alle 20.00. Scoprite orari, programma e streaming in diretta per seguire ogni attimo di questa splendida giornata di sport.

Saranno ben sette gli italiani in gara nei Paavo Nurmi Games 2025 di atletica leggera, meeting di categoria Continental Tour Gold che si disputerà martedì 17 giugno a Turku, in Finlandia, dalle ore 15.40 alle ore 20.00 italiane. Saranno in gara nei 100 metri maschili Lamont Marcell Jacobs, nel salto in lungo maschile Mattia Furlani, nei 1500 metri femminili Sintayehu Vissa e Gaia Sabbatini, nei 100 ostacoli femminili Giada Carmassi, nel salto con l’asta femminile Elisa Molinarolo e nel lancio del martello femminile Sara Fantini. Le gare dei Paavo Nurmi Games 2025 di atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max dalle 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Turku 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

