Atletica Mattia Furlani vince a Turku nel lungo | fa la misura di 8,11

A Turku, il 17 giugno 2025, l’atletica italiana brilla grazie a Mattia Furlani, che si impone nel salto in lungo con un eccezionale 8,11 metri, lasciando alle sue spalle Liam Adcock. Un successo che consacra il talento dell’Azzurro, campione del mondo indoor, consolidando la sua posizione tra i grandi dell’atletica internazionale. La stagione promette emozioni continue e nuove imprese da parte dei nostri campioni.

Turku, 17 giugno 2025 – Si prende la gara in Finlandia Mattia Furlani. L’Azzurro, campione del mondo indoor, conquista il primo posto nel salto in lungo. Lo fa con la bella misura di 8,11. Alle sue spalle c’è l’australiano Liam Adcock con 8,05. Nell’esordio stagionale all’aperto, Marcell Jacobs taglia con l’ottavo posto il traguardo dei 100 metri. L’Azzurro, campione europeo a Roma e oro a Tokyo 2020, fa il tempo di 10,44 (10,33 in semifinale). Vince la gara il britannico Romell Glave con 10.08. Nella gara dei 100 metri ostacoli, Giada Carmassi fa il crono di 12,81. Foto GranaFidal (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook) ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

