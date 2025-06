Atletica Furlani trionfa a Turku con 8,11 Jacobs parte da 10.30

L’atletica italiana continua a brillare sui palcoscenici internazionali: Mattia Furlani, campione del mondo indoor, conquista la tappa Gold del Continental Tour a Turku con un salto di 8,11 metri, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La sua vittoria si aggiunge ai successi delle Fiamme Oro, portando alto il nome dell’Italia nel mondo dell’atletica leggera. Un risultato che conferma la forza della nostra squadra e ispira nuovi traguardi.

Roma, 17 giu. (askanews) – Ancora una vittoria in un meeting internazionale per Mattia Furlani (Foto GRanaFidal). Il campione del mondo indoor del salto in lungo si impone in Finlandia, a Turku, nella tappa Gold del Continental Tour con la misura di 8,11 (+0.9). L’azzurro delle Fiamme Oro guida la gara fin dal primo turno, misurato in 8,02, e poi allunga al quinto ingresso in pedana, prima di chiudere con un salto giudicato nullo per questione di millimetri. Furlani batte l’australiano Liam Adcock (8,05+1.6) che lo aveva superato al Golden Gala Pietro Mennea e si lancia verso gli Europei a squadre di Madrid. 🔗 Leggi su Ildenaro.it