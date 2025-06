Athletic Club Palermo con Perinetti si sogna in grande | Non riesco a dire di no a Palermo

L’Athletic Club Palermo, con l’arrivo di Giorgio Perinetti come direttore generale, si proietta verso ambizioni ancora più grandi. La passione e l’esperienza dell’ex dirigente sono il motore di un sogno che si fa realtà: riportare il club ai vertici del calcio italiano. Non riesco a dire di no a Palermo, perché questa città merita di sognare in grande, e ora più che mai, il futuro sembra più luminoso che mai.

L'Athletic Club Palermo ha ufficializzato l'ingresso in società di Giorgio Perinetti: l'esperto dirigente assumerà il ruolo di direttore generale della società. Un grande colpo per il club nerorosa, quest'anno impegnato per la prima volta in serie D. Dopo la splendida promozione dello scorso anno.

