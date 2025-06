Aterp Calabria in Commissione Periferie chiede interventi per l' imponente domanda abitativa

La visita della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sul degrado delle città e periferie in Calabria evidenzia l’urgente bisogno di interventi concreti per affrontare l’imponente domanda abitativa. Questa iniziativa testimonia l’attenzione del Parlamento verso un problema cruciale che riguarda il benessere e la qualità della vita dei cittadini, sottolineando l’importanza di soluzioni rapide ed efficaci per ridare speranza e futuro alle comunità locali.

La visita della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, testimonia l'attenzione della Camera dei deputati su una tematica di particolare rilevanza nel Paese resa ancora più significativa dal rilievo delle.

