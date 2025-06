Ateneo diviso in due, frattura da ricomporre.

divise nel tempo, unendo le forze e le visioni per affrontare con rinnovato slancio le sfide del futuro. La nomina della prof.ssa Rita Cucchiara rappresenta un passo importante verso questa ricomposizione, affinché il nostro ateneo possa continuare a essere un polo di eccellenza e innovazione, capace di guidare con coraggio e unità il cammino verso nuovi traguardi.

Rivolgo le mie congratulazioni alla prof. Rita Cucchiara, prima Rettrice dell’ Università di Modena e Reggio Emilia. La sua elezione arriva in un momento di enormi trasformazioni di fronte alle quali il nostro ateneo, con una storia lunga ben 850 anni, deve giocare un ruolo da protagonista. Il voto ha evidenziato un mondo universitario praticamente diviso in due, e il mio auspicio è che si lavori anche per ricomporre le diverse anime che si sono confrontate in questa competizione. Da parte mia gli auguri di buon lavoro e l’impegno come sindaco a mantenere sempre stretta e proficua la collaborazione tra Comune e Università per il bene della città e degli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it