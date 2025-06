Atella Sound Circus 2025 | tra arte musica e solidarietà Succivo si fa palcoscenico di pace e creatività

Tra arte, musica e solidarietà, Atella Sound Circus 2025 si prepara a trasformare il Casale di Teverolaccio in un palcoscenico di pace e creatività. Dal 20 al 22 giugno, questa meravigliosa rassegna celebra l’unione tra intrattenimento e impegno civile, offrendo tre giorni di spettacoli, laboratori e incontri gratuiti. Un’occasione unica per vivere un’esperienza coinvolgente e significativa, dimostrando che il divertimento può diventare strumento di cambiamento.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Casale di Teverolaccio si prepara ad accogliere l’ottava edizione dell’ Atella Sound Circus, in programma dal 20 al 22 giugno 2025, con un’anteprima a forte impatto sociale prevista per giovedì 19 giugno. Tre giorni di arte circense, musica dal vivo, laboratori e incontri, con ingresso gratuito e un filo conduttore che lega il divertimento all’impegno civile. Il festival, promosso dall’ associazione Artenova con il patrocinio del Comune di Succivo e il sostegno di realtà come Terrah!, Fondazione con il Sud, Arci, Spaccio Culturale e Hungry Promotion, conferma il suo spirito visionario: essere uno spazio libero e aperto dove la creatività incontra i temi della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it