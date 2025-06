Atalanta da Godfrey a Bakker fino al più caro Touré | la decisione sui prestiti

L'Atalanta si prepara a un mercato ricco di emozioni, tra nuovi acquisti come Bakker e l'incertezza sui prestiti, mentre l’operazione da 20 milioni per Kossounou segna un cambio di strategia. Tra rinforzi e plusvalenze record, i bergamaschi cercano il giusto equilibrio per affrontare la stagione. La decisione finale sui prestiti potrebbe infatti determinare il futuro della squadra, mantenendo vivo il sogno di una stagione all’insegna del successo.

