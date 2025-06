Atalanta attesa per la decisione del Cagliari per i riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli

L'Atalanta aspetta con trepidazione la decisione del Cagliari sui riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli. Con una soglia di 4 e 12 milioni rispettivamente, questi colpi potrebbero portare nelle casse nerazzurre un tesoretto di 16 milioni entro fine mese. La scelta dei sardi potrebbe segnare un importante passo avanti nella strategia di rafforzamento della squadra: la suspense è alle stelle, e tutto potrebbe cambiare in un attimo.

Bergamo, 17 giugno 2025 – L’Atalanta è alla finestra in attesa che il Cagliari decida se esercitare o meno i riscatti a titolo definitivo di Michel Adopo e soprattutto di Roberto Piccoli. Riscatto fissato a 4 milioni per il primo e a 12 milioni per il secondo. In ballo dunque un ‘tesoretto’ da 16 milioni che entro fine mese potrebbero entrare nelle casse nerazzurre. Per il 25enne mediano transalpino il riscatto sembrerebbe già deciso da parte del club rossoblu, che già entro la settimana potrebbe chiudere la pratica. Più complicata la questione Piccoli, perché 12 milioni sono una cifra importante per i sardi e il Cagliari inoltre deve anche riscattare il portiere Caprile (che peraltro interessa la Dea come possibile vice di Carnesecchi) dal Napoli per 8 milioni, per cui i rossoblu in questo mese di giugno dovrebbero investire 24 milioni per questi tre riscatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, attesa per la decisione del Cagliari per i riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli

In questa notizia si parla di: atalanta - attesa - cagliari - riscatti

L’Atalanta vuole il rinnovo, Gasperini tentenna: Roma e non solo in attesa - L'Atalanta punta sul rinnovo di Gian Piero Gasperini, ma il mister sembra esitante. "Non ho mai detto che vado via," afferma, "ma non rinnoverei.

In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo – con Guido Angelozzi in pole per prendere il posto di Nereo Bonato – il Cagliari Calcio inizia a pianificare le prime mosse per costruire la squadra della prossima stagione. Dal 22 al 24 giugno si aprirà la fine Vai su Facebook

Atalanta, attesa per la decisione del Cagliari per i riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli; Atalanta: con Adopo-Piccoli, 15 milioni di sorrisi; Il Cagliari fa sul serio: pronti tre riscatti, ma il mercato incombe.

Atalanta, attesa per la decisione del Cagliari per i riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli - Riscatto fissato a 4 milioni per il mediano francese e a 12 milioni per il centravanti bergamasco, richiesto da molti club di A ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Adopo, riscatto entro domani? - Il club sardo, secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha dato la disponibilità all’ Atalanta a ... Segnala calcioatalanta.it