Assistenza domiciliare per i pazienti onco ematologici | arriva il nuovo progetto Asugi

passione e competenza di Asugi, impegnata a garantire un supporto qualificato e tempestivo direttamente a casa dei pazienti. Il progetto “Cure simultanee e precoci domiciliari per pazienti onco-ematologici” rappresenta un passo avanti fondamentale nel percorso di cura personalizzata, offrendo sollievo e assistenza immediata. Un’innovazione che rivoluziona il modo di prendersi cura di chi affronta sfide così impegnative, mettendo al centro il benessere e la qualità della vita.

Un team medico-infermieristico dedicato all'assistenza specialistica a domicilio per i pazienti onco-ematologici dell'area isontina: è il progetto "Cure simultanee e precoci domiciliari per pazienti onco-ematologici". L'iniziativa, appena avviata e che avrĂ la durata di tre anni, è frutto della.

