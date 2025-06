Assistenza domiciliare integrata riflessioni e proposte | convegno in città

Brindisi si prepara a un momento di approfondimento e confronto sulla fondamentale assistenza domiciliare integrata (ADI). La sala Appia, presso l’Asl, si trasformerà in un vivace spazio di riflessione, con proposte innovative e dialoghi costruttivi sul futuro dell’assistenza sociosanitaria. Venerdì 20 giugno alle 15, cittadini e professionisti si uniranno per migliorare insieme il benessere della comunità , perché solo attraverso il confronto possiamo costruire un sistema più equo ed efficiente.

