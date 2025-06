Assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova | Dati sull’occupazione incoraggianti

L’assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova ha evidenziato dati occupazionali incoraggianti, segnando un passo importante nel panorama professionale locale. Con uno sguardo attento alle sfide e alle opportunità future, il presidente Stefano Dalla Mutta ha illustrato i risultati raggiunti e le strategie adottate per sostenere il settore. Un momento di preziosa riflessione che rafforza l’impegno verso un mercato del lavoro sempre più dinamico e resiliente.

Si è tenuta a Padova l’Assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro provinciale, un momento fondamentale per riflettere sull’attività dell’ultimo anno e per delineare le prospettive future del mondo del lavoro. A fare il punto è stato il presidente dell’Ordine, Stefano Dalla Mutta, che ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova: «Dati sull’occupazione incoraggianti»

In questa notizia si parla di: ordine - lavoro - assemblea - consulenti

Referendum, il centrosinistra in ordine sparso: per Avs 5 sì, Pd si frammenta, Iv e Azione contro quesiti su lavoro - Il centrosinistra si presenta disorientato in vista del referendum, con il Pd diviso sui cinque quesiti proposti.

. Salute e sicurezza sul lavoro ed il ruolo dell’Ente Bilaterale del commercio, turismo e servizi nel potenziamento del ra Vai su Facebook

Assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova: «Dati sull’occupazione incoraggianti»; Consulenti del Lavoro in attesa dell’assemblea annuale; Convention dei.

Formazione continua, nel segno di Zinno: l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ricorda l'ex presidente - Si terrà lunedì 9 giugno 2025, nella sala Giove del Mediterranea Hotel (via Generale Clark, 54, Salerno), dalle ore 9 alle ore 13, l’evento “Ricordando il presidente Carlo Zinno un’eredità di valori, ... Da salernotoday.it

Consulenti del lavoro, a breve la riforma dell’ordinamento - Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro avvierà il confronto con gli iscritti per la riforma dell’ordinamento professionale (legge 12 del 1979). Scrive ilsole24ore.com