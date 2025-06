Assemblea civismo di facciata

L’assemblea civica di facciata solleva un interrogativo fondamentale: sulla sicurezza, la destra deve uscire allo scoperto e smettere di nascondersi dietro il civismo apparente. Paolo Trande, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, invita a distinguere tra mobilitazione genuina e mere passerelle, affinché l’impegno non sia solo apparenza, ma si traduca in azioni concrete per migliorare davvero la vita dei cittadini. Perché la vera sfida è trasformare le parole in fatti concreti.

"Sulla sicurezza la destra esca allo scoperto e non si nasconda dietro il civismo di facciata ". Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Trande torna sull’assemblea ’ Modena merita di più ’. "È sempre legittimo, e in certi casi persino auspicabile – premette Trande – che i cittadini si organizzino e si mobilitino per segnalare criticità vissute sul territorio. Ma è altrettanto doveroso distinguere ciò che è davvero espressione di cittadinanza attiva da ciò che si presenta come tale solo per mascherare iniziative politiche di parte". Sia chiaro, prosegue il consigliere regionale, "è importante che 150 persone si siano riunite per esprimere preoccupazioni legate alla vivibilità urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Assemblea, civismo di facciata"

