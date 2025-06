Assegno unico il 30 giugno ultima chiamata per l’Isee

Il 30 giugno si avvicina, e rappresenta l’ultima chiamata per aggiornare l’ISEE e garantirsi gli arretrati dell’Assegno Unico. Famiglie che ancora non hanno presentato il nuovo modello devono affrettarsi: senza questa scadenza le cifre non si riconosceranno e si rischia di perdere importanti benefici economici. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: aggiornare l’ISEE è fondamentale per ricevere tutto ciò a cui avete diritto.

Il 30 giugno è l’ultimo giorno disponibile per aggiornare l’ Isee e ricevere gli arretrati dell’ assegno unico. Una scadenza che vale soprattutto per quelle famiglie che non hanno presentato il resoconto della loro situazione patrimoniale e che quindi ricevono soltanto la quota minima per ogni figlio minore a carico. In caso non si presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica entro questa data, non sarà possibile ottenere gli arretrati del 2025. Una cifra che potrebbe essere importante, soprattutto per le famiglie che detengono titoli di Stato, che da aprile non sono più considerati nel calcolo dell’Isee. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico, il 30 giugno ultima chiamata per l’Isee

