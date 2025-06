Assegnazione provvisoria docenti e passaggio cattedra | requisiti per l’una e per l’altro

Se sei un docente in cerca di opportunità di trasferimento o passaggio di cattedra, conoscere i requisiti essenziali è fondamentale. L'assegnazione provvisoria e il passaggio di cattedra rappresentano tappe importanti nella carriera scolastica, ma sono soggetti a specifici criteri e condizioni. Scopriamo insieme cosa serve per accedere a queste possibilità e come preparare al meglio la tua richiesta, perché il successo dipende dalla conoscenza delle regole e dai requisiti richiesti.

L'assegnazione provvisoria può essere chiesta in presenza di determinati motivi, così come per il passaggio di cattedra è necessario aver superato il periodo di prova. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazione - provvisoria - passaggio - cattedra

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d’Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, essenziale per l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta.

Buongiorno! Ho ottenuto il passaggio di ruolo sull'ultimo comune da me indicato e quindi non proprio vicino casa(65 km di distanza).Per il prossimo anno sono bloccata o posso presentare domanda di trasferimento provinciale? Vai su Facebook

SBC. Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 2025/26: domande online a luglio, si può scegliere una sola provincia; Assegnazioni provvisorie dopo i trasferimenti: è possibile? Cosa prevede il CCNI 2025/28; Mobilità 2025, come funziona l’algoritmo del sistema informatico che gestisce gli esiti?.

Assegnazioni provvisorie 2025 e utilizzazioni, la Legge 104 per la suocera dà diritto a precedenza? Risponde l’esperto - Su quali posti verranno disposte le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026? Come scrive tecnicadellascuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025 e utilizzazioni, ci sono possibilità di apertura ai vincitori PNRR1? Risponde l’esperto - Su quali posti verranno disposte le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026? Riporta tecnicadellascuola.it