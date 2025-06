Assegnazione provvisoria 2025 nel comune titolarità | ecco le due condizioni necessarie per i docenti

Se sei docente e stai valutando la possibilità di richiedere un'assegnazione provvisoria nel 2025, è fondamentale conoscere le condizioni che rendono questa richiesta fattibile nel comune di titolarità. Sebbene di norma l'assegnazione sia riservata al comune di titolarità, esistono due eccezioni chiare da rispettare. Scopriamole insieme, per capire come muoversi con tranquillità nell'iter burocratico.

L'assegnazione provvisoria non si può chiedere per il comune di titolarità, salvo se sussistano due precise condizioni. Vediamo quali, ricordando dapprima i motivi per cui è possibile chiederla, nonché per quale provincia può essere presentata l'istanza.

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d’Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, essenziale per l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta.

