aspettando la 1000 miglia prato e il territorio si preparano

Il territorio di Prato si prepara con entusiasmo alla grande emozione della 1000 Miglia 2024. Una mostra fotografica, frutto degli scatti dei fotoamatori locali, immortala il passaggio storico della storica gara, anticipando il countdown verso l'edizione 2025. Mentre si avvicina il momento clou del 18 giugno, l’Automobile Club di Prato, il Comune e le associazioni locali uniscono le forze per celebrare questa tradizione che unisce passione, storia e comunità , creando un’atmosfera di attesa e orgoglio condiviso.

Una mostra fotografica che negli scatti dei fotoamatori del territorio racconta per immagini il passaggio dalla provincia di Prato della 1000 Miglia 2024. Inizia così il countdown di avvicinamento da parte della macchina organizzativa pratese verso il passaggio da Prato della 1000 Miglia 2025. In attesa del transito al mattino del 18 giugno della corsa piĂą bella del mondo, l'Automobile Club di Prato assieme al Comune di Prato e alle associazioni di volontariato del territorio ha organizzato una serie di tappe di avvicinamento all'evento. Il via c'è stato con la mostra fotografica a Palazzo Banci Buonamici che fino a ieri è stata protagonista nella Sala Biagi.

