Asl Fg smentisce chiusura della Nefrologia a San Severo | Mancano medici ma valutiamo alternative

L'ASL Foggia rassicura la comunità di San Severo: la chiusura della Nefrologia non è prevista, anche se mancano medici. Con un impegno costante, si stanno valutando soluzioni alternative per garantire servizi continui e di qualità. La priorità resta la tutela della salute dei cittadini, attraverso strategie innovative e collaborazioni efficaci. La sanità locale dimostra ancora una volta il suo impegno a superare le sfide senza compromessi.

"Ogni estate ASL Foggia è impegnata a trovare soluzioni che assicurino continuità assistenziale, mantenendo inalterati i servizi, nonostante la carenza grave e cronica di medici che si accentua durante questo periodo. Asl Foggia, quindi, non vuole chiudere il Reparto di Nefrologia del Presidio.

Asl Fg smentisce chiusura della Nefrologia a San Severo: Mancano medici, ma valutiamo alternative.

