Ascolti tv i dati del 16 giugno 2025

I dati degli ascolti tv del 16 giugno 2025 svelano un panorama televisivo variegato e appassionante. Rai1 regala emozioni con "Un amore a 5 stelle", mentre su Canale5 l’Isola dei Famosi mantiene il suo pubblico. Tra suspense, calcio e intrattenimento, la serata si conferma un grande successo di varietà e competizione. Scopriamo insieme i numeri e i protagonisti di questa giornata.

Bene il film Mediaset. Nella serata di ieri, lunedì 16 giugno 2025, su Rai1 Un amore a 5 stelle ha coinvolto 2.749.000 spettatori pari al 17.1% di share. Alle spalle su Canale5, l’ Isola dei Famosi si ferma a 1.779.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 La Casa dei Misteri registra 688.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Chelsea-Los Angeles FC ottiene 1.612.000 spettatori (9.3%); pre e post gara netto a 1.110.000 spettatori (6.2%). Su Rai3, dopo la presentazione (821.000 – 4.4%), il ritorno di Filorosso segna 626.000 spettatori con il 4.3% (La Svista di Filorosso a 413. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 16 giugno 2025

