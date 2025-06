Ascolti tv | esordio solido per Filorosso il programma d’approfondimento giornalistico condotto da Manuela Moreno

Il nuovo ciclo estivo di Filorosso, il programma d’approfondimento giornalistico condotto da Manuela Moreno su Rai 3, si conferma un successo. Con un esordio solido e coinvolgente, ha attirato oltre 800 mila spettatori, regalando alla piattaforma un ottimo riscontro in termini di ascolti e contenuti. Un avvio promettente che conferma la centralità del giornalismo di qualità nel palinsesto estivo. I risultati incoraggianti lasciano presagire un percorso ricco di approfondimenti e analisi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

ROMA – È partito con il piede giusto il nuovo ciclo estivo di Filorosso, il programma d’approfondimento giornalistico condotto da Manuela Moreno, in onda da lunedì 16 giugno, in prima serata, su Rai 3. La trasmissione ha registrato un esordio solido sia in termini di contenuti che di ascolti: 821.369 spettatori e il 4,45% di share nella presentazione, e 626.108 spettatori con il 4,28% di share nel programma vero e proprio. Dati che confermano l’interesse del pubblico per un’informazione attenta, chiara e ben strutturata anche nel periodo estivo. Un avvio convincente che ha fatto da traino importante per TG3 Linea Notte, che ha beneficiato di un’ottima eredità, registrando a seguire un 4,79% di share. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ascolti tv: esordio solido per Filorosso, il programma d’approfondimento giornalistico condotto da Manuela Moreno

