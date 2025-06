Ascolti TV 17 giugno 2025

Scopri i numeri che hanno dominato la serata del 17 giugno 2025: quali programmi e reti hanno catturato l’attenzione degli italiani? Analizziamo insieme i dati Auditel ufficiali, svelando le performance delle principali emittenti nel prime time. Pronto a scoprire chi ha vinto la sfida televisiva di questa notte? I risultati ti sorprenderanno e offriranno uno spaccato intrigante sulla nostra frenetica vita mediatica.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 17 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Martedì 17 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 17 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Martedì 17 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Martedì 17 giugno: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 DOC – USA St 1 Rai 2 Calcio: Europei Under 21 – Spagna-Italia (Live) Rai 3 Petrolio Rete 4 È SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 DOPPIO GIOCO Italia 1 LE IENE PRESENTANO: LA CURA LA7 Inchieste in movimento – L’AMERICA DI TRUMP TV8 Spectre NOVE LBA Playoff (live) Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 17 giugno 2025

In questa notizia si parla di: giugno - ascolti - dati - auditel

Ascolti TV 1 giugno 2025 - Gli ascolti TV del 1 giugno 2025 rivelano un'italia sempre più affascinata da storie originali e talenti emergenti.

Isola 19, ecco come sono andati gli ascolti della settima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 16 giugno Vai su Facebook

#Isola 19, ecco come sono andati gli ascolti della settima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 16 giugno #AscoltiTv Vai su X

Ascolti tv ieri lunedì 16 giugno chi ha vinto tra Un amore a 5 stelle, L'Isola dei Famosi, Mondiale per Club; Ascolti TV lunedì 16 giugno: chi ha vinto tra L'isola dei famosi 2025, Un amore a 5 stelle e la partita Chelsea - Los Angeles; Ascolti TV lunedì 16 giugno 2025, Isola dei Famosi non migliora: ecco i dati auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri (16 giugno): Veronica Gentili e L’Isola in ginocchio, Porro si gode le vacanze di Giletti - Il film di Rai 1 Un amore a 5 stelle vince facilmente contro il reality show di Canale 5, sale Formigli, Moreno debutta al 4,3%: tutti i numeri e dati Auditel ... Scrive libero.it

Ascolti tv ieri lunedì 16 giugno chi ha vinto tra Un amore a 5 stelle, L'Isola dei Famosi, Mondiale per Club - Ascolti tv lunedì 16 giugno 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un amore a 5 stelle che affronta L'Isola dei Famosi, Mondiale per Club e Nicola Porro ... Come scrive virgilio.it