Ascolti del 16 giugno Veronica Gentili sfida Jennifer Lopez

Lunedì 16 giugno, il palinsesto televisivo si è trasformato in una vera e propria sfida tra due grandi protagoniste femminili. Da un lato Veronica Gentili conduttrice dell’Isola dei Famosi su Canale 5, dall’altro Jennifer Lopez protagonista del film Un amore a 5 stelle su Rai 1. Due mondi diversi, un solo obiettivo: catturare l’attenzione degli spettatori e conquistare il cuore del pubblico… e chissà chi ha vinto questa emozionante sfida.

Lunedì 16 giugno in tv la sfida degli ascolti è stata tutta al femminile. Infatti, Veronica Gentili ha condotto su Canale 5 l' Isola dei Famosi, mentre Rai 1 ha trasmesso il film Un amore a 5 stelle con Jennifer Lopez. Gli amanti delle commedie americane non potevano perdersi su Rai 1 Un amore a 5 stelle con la coppia Jennifer Lopez e Ralph Fiennes: lei cameriera in un hotel di lusso, lui un politico candidato al senato che per una serie di equivoci e scambi di identità, finiscono ovviamente per innamorarsi. Invece all' Isola dei Famosi su Canale 5 Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese si sono giocati il tutto per tutto Su Rai 3 Manuela Moreno ha condotto Filorosso, il programma dell'attualità estiva.

