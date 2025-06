Ascoli Piceno camion in fiamme sulla A14 | il video dell’intervento dei Vigili del fuoco

L’incendio di un camion sulla A14 ad Ascoli Piceno ha scosso l’autostrada nella serata di lunedì 16 giugno. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, il fuoco è stato domato prima di causare danni più gravi. Il video dell’operazione mostra l’abilità e il coraggio dei soccorritori, che hanno evitato una possibile escalation. Rimani aggiornato per scoprire come si è conclusa questa delicata emergenza.

Poco prima delle 21 di lunedì 16 giugno, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sono intervenuti sull' autostrada A14, in direzione sud, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto per un autocarro in fiamme. Con l'ausilio di liquido schiumogeno, i Vigili del fuoco hanno estinto l'incendio evitando che si propagasse a tutto il mezzo pesante ed alla vegetazione nella zona circostante. Sul posto la Polizia autostradale e personale della società autostrade.

