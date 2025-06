Asciano e le Crete Senesi Come un viaggio nel tempo

ma un vero e proprio viaggio nel tempo, dove storia, natura e tradizione si intrecciano per creare emozioni indimenticabili. Con il suo paesaggio da cartolina e il fascino autentico, Asciano invita a scoprire un patrimonio unico, rendendo ogni sosta un ricordo prezioso di questa straordinaria avventura.

Nel cuore della Toscana più autentica, là dove le colline si fanno onde e la terra prende sfumature d'argilla, si trova Asciano: una perla incastonata nel paesaggio lunare delle Crete Senesi. Ed è proprio qui che la 1000 Miglia, dopo aver attraversato le città di Prato e Siena, si immerge in uno dei tratti più spettacolari del suo percorso, regalando ai partecipanti e al pubblico uno scenario che sembra dipinto. Asciano non è una semplice tappa, ma un viaggio nel tempo. Le sue origini etrusche e romane si fondono con il fascino medievale di chiese millenarie, musei raffinati e vicoli che raccontano storie secolari.

