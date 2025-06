Ascensori guasti in stazione adesso basta

Gli ascensori guasti alla stazione di Rastignano stanno diventando un problema insostenibile per i pendolari di Pianoro. La crescente frequenza di guasti ha scatenato proteste e polemiche politiche, portando alla presentazione di un’interrogazione regionale per sollecitare interventi immediati. È arrivato il momento di mettere fine a questa situazione critica e garantire sicurezza e comfort ai cittadini, perché nessuno dovrebbe essere ostaggio di infrastrutture inadeguate.

La manutenzione degli ascensori all’interno della stazione a Pianoro torna a sollevare le polemiche a livello politico. "In virtù di segnalazioni pervenute da cittadini residenti abbiamo depositato un’interrogazione regionale evidenziando gli eccessivi guasti occorsi agli ascensori presenti nella stazione ferroviaria di Rastignano – dichiarano in coro per Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, presidente in Regione, Alessandro Sangiorgi, capogruppo a San Lazzaro e Gianluca Latronico, coordinatore a Pianoro –. Purtroppo la risposta arrivata a riguardo non conforta: ci viene confermato che l’ascensore presente al binario due della stazione di Rastignano ha subito diversi rinvii per la sua manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ascensori guasti in stazione, adesso basta"

