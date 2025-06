Asado in Altura | a Verteglia la terza edizione

Preparati a vivere un'indimenticabile giornata di sapori autentici e panorami mozzafiato: Asado in Altura a Verteglia torna con la sua terza edizione, promettendo momenti di convivialità, escursioni emozionanti e grigliate di livello superiore. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza unica, tra natura e delizie culinarie. Ti aspettiamo domenica 13 luglio per rendere questa giornata davvero speciale!

Torna l'attesissimo appuntamento con Asado in Altura, giunto alla sua terza edizione. Domenica 13 luglio, la suggestiva Piana di Verteglia, nei pressi del Rifugio Candraloni a Montella, sarà nuovamente palcoscenico di un'esperienza che fonde escursionismo, convivialità e gastronomia d'eccellenza.

