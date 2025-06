Artisti del territorio al Teatro del Lido | la mostra fotografica di Rossella Cirigliano

Il Teatro del Lido si conferma punto di riferimento culturale nel X Municipio, ampliando i suoi orizzonti oltre il palcoscenico. Questa volta apre le sue porte alla mostra fotografica di Rossella Cirigliano, celebre scrittrice di romanzi noir e apprezzata artista visiva. Un’occasione imperdibile per scoprire "Apparizioni e Prospettivi", esposizione che svela nuovi aspetti del territorio attraverso l’obiettivo di una protagonista poliedrica. Venite a vivere questa esperienza unica al TDL in via delle Sirene 22!

Il Teatro del Lido non si occupa solo di teatro e arti performative, porta avanti la sua missione di promotore di cultura nel X Municipio, ancora una volta offrendo il suo foyer a mostre e e rassegne. E’ la volta dell’esposizione fotografica di Rossella Cirigliano, nota sul territorio come scrittrice di romanzi gialli-noir. Mostra fotografica di Rossella Cirigliano Apparizioni e Prospettivi al TDL in via delle sirene 22. L’autrice di questi scatti, collezionati negli anni, p er la prima volta espone le sue fotografie., raccontando come un occhio attento può catturare momenti del tutto particolari lasciando ad ognuno la possibilitĂ di coglierne un proprio significato, da qui il titolo dell’esposizione fotografica il 6 giugno al Teatro del Lido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Artisti del territorio al Teatro del Lido: la mostra fotografica di Rossella Cirigliano.

