Articoli sportivi rubati dal negozio | due giovani denunciati e refurtiva recuperata

Due giovani denunciati e refurtiva recuperata: un episodio che mette in luce l’efficacia delle pattuglie della polizia locale nell’area del Romagna Shopping Valley di Savignano. Giovedì pomeriggio, durante un normale controllo, gli agenti hanno intercettato due sospetti che uscivano con atteggiamento furtivo da un negozio di articoli sportivi. La pronta azione ha permesso di bloccare i ladri e restituire la merce sottratta, rafforzando il senso di sicurezza della comunità.

Giovedì pomeriggio, intorno alle 15, una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, in servizio di controllo soste riservate ai disabili nella zona del Romagna Shopping Valley di Savignano, ha notato due giovani uscire con passo svelto e atteggiamento circospetto da un negozio di.

