Arti performative laboratori e spettacoli | a Casa di Gesso il festival ' Extra'

Dal 23 al 28 giugno, Casa di Gesso a San Vittore di Cesena si trasforma nel cuore pulsante dell’arte performativa con la terza edizione di "Extra", il festival che unisce creatività, pedagogia e comunità. Laboratori, spettacoli e momenti di incontro coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie, offrendo un’esperienza unica di scoperta e divertimento. Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria occasione di condivisione artistica che rende la cultura accessibile a tutti!

Da lunedì 23 a sabato 28 giugno lo spazio Casa di Gesso a San Vittore di Cesena ospita la terza edizione di "Extra", il festival multidisciplinare dedicato all'arte performativa, alla pedagogia e alla comunità territoriale con diversi appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie

