Arthur Girona il futuro del centrocampista in prestito dalla Juve potrebbe essere lontano da Torino! Ci sono novità importanti | ecco la possibile formula del trasferimento

Il futuro di Arthur Girona, in prestito dalla Juventus, si fa sempre più incerto: il club spagnolo lavora intensamente per trattenere il centrocampista, puntando a un rinnovo con opzione di acquisto. Se l’accordo si perfezionasse, potrebbe segnare la fine del suo percorso a Torino. Le ultime novità svelano come il mercato Juve sia in fermento anche sul fronte uscite, aprendo nuove prospettive per il calciomercato estivo. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi futuri.

Arthur Girona: ci sono novità sul futuro del centrocampista in prestito dalla Juve. Tutte le ultime notizie. Il calciomercato Juve entra nel vivo anche sul fronte uscite. Il Girona sta lavorando per trattenere Arthur Melo, reduce da una stagione positiva in Spagna. L’obiettivo del club è quello di rinnovare il prestito con opzione di acquisto e in questo caso ci potrebbe essere l’addio definitivo da Torino. Gli aggiornamenti di Schira su X. PAROLE – «Girona sta lavorando per trattenere Arthur Melo dalla Juventus in prestito con opzione di acquisto. Il suo contratto con la Juve scade nel 2027». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Girona, il futuro del centrocampista in prestito dalla Juve potrebbe essere lontano da Torino! Ci sono novità importanti: ecco la possibile formula del trasferimento

In questa notizia si parla di: girona - juve - arthur - centrocampista

Chi è Gutierrez, dal debutto col Real Madrid a essere uno dei protagonisti del Girona: tutte le curiosità sul nuovo obiettivo della Juve. E sul futuro… - Destiny Gutierrez, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha fatto il suo debutto nel grande calcio prima di diventare un pilastro del Girona.

# Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club L'allenatore bianconero ha scelto di affidarsi a molti ragazzi della squadra di Brambilla per la manifestazione negli Stati Uniti Nelle ultime stagioni, la Juventus si è contraddistinta Vai su Facebook

ArthurMelo Vai su X

Arthur, l'obiettivo per il futuro è chiaro: Juve, vediamo se...; Arthur rapinato: gli scippano l'orologio mentre allunga il braccio per prendere il ticket del parcheggio; Girona, Arthur: “Spero che il club riesca a trovare l’accordo con la Juve per restare qui”.

TJ - Il Girona è sempre una possibilità per Arthur Melo: la situazione - Arthur Melo (28) non è stato convocato dalla Juventus per la Coppa del Mondo e attualmente è fuori dai piani della società bianconera. Lo riporta tuttojuve.com

Girona, Arthur: “Spero che il club riesca a trovare l’accordo con la Juve per restare qui” - Ma il vero potenziale di Arthur Melo, centrocampista brasiliano, alla Juventus non si è mai visto fino in fondo ... Da gianlucadimarzio.com