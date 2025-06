arte storia e paesaggi mozzafiato tutto il meglio del secondo giorno

seconda giornata della storica corsa, un connubio di arte, storia e paesaggi da sogno. La Toscana, con i suoi borghi incantati e le sue colline sinuose, si prepara ad accogliere le vetture d’epoca, regalando agli appassionati emozioni indimenticabili e scoperte uniche lungo il percorso. Un’esperienza che unisce passato e presente in un mix affascinante, celebrando il fascino senza tempo della Mille Miglia.

Il fascino senza tempo della 1000 Miglia torna ad attraversare la Toscana, regalando uno dei segmenti più suggestivi dell’intera gara. Dopo aver lasciato Desenzano e attraversato l’Emilia, le oltre 400 auto d’epoca si faranno strada tra capolavori artistici, paesaggi collinari mozzafiato e borghi carichi di storia. Prato, con la sua anima industriale che si fa cultura, accoglierà il passaggio della Freccia Rossa in uno dei luoghi simbolo della sua rinascita: l’ex fabbrica Calamai. Un tempo cuore pulsante del distretto tessile, oggi diventa cornice perfetta per un incontro tra motori e memoria. La corsa proseguirà nel centro storico, attraversando piazze cariche di storia come San Marco, con il celebre “Buco” di Henry Moore, e piazza del Comune, dove sorge l’elegante Palazzo Pretorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net