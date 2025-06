Arte in Vigolzone 26esima edizione della collettiva di pittura

Da 26 anni, Vigolzone si trasforma in un palcoscenico di creatività e talento con la sua collettiva di pittura nell’oratorio del castello. Un evento che unisce passione artistica e comunità, grazie al prezioso contributo di "Culture per lo sviluppo locale", Pro loco e Gruppo Avis. Curata da Fausto Bessi, Oreste Grana e Andrea, questa manifestazione è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura locale, che ogni anno trova nuovi modi per sorprendere e coinvolgere.

