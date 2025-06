Arrivederci festival riapre lo scalo | Ma il palco resterà qui tutta l’estate

L’Adriatic Sound Festival si conclude con un arrivederci, lasciando il palco futuristico di ’The Temple’ come simbolo di questa estate vibrante. Dopo l’effimero spettacolo, l’aeroporto riapre le sue porte, pronto a riprendere vita quotidiana, ma il cuore dell’evento rimane vivo. ’The Temple’ diventa così una scultura che sfida il tempo, un ricordo indelebile di musica e innovazione che accompagnerà gli ospiti fino alla prossima stagione.

Per ’the Temple’, l’avveniristico palco che ha stregato l’Adriatic Sound Festival, è un arrivederci al prossimo anno. Spariti gli allestimenti (il palcoscenico davanti agli hangar, i chioschi per la vendita delle bibite, gli stand per il cibo, le sedute riservate e l’area vip), da ieri mattina l’aeroporto è stato riaperto ed è tornato operativo. Nell’area aeroportuale rimarrà, però, ’Il Tempio’, almeno per tutta l’estate, come una scultura contemporanea per ricordare a tutti "la magia che Adriatic Sound Festival ha creato – sottolinea Nicolò Baldelli, partner italiano degli organizzatori americani Robert e Luca Lewis – in questi giorni a Fano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it