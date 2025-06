Arrivato a metà percorso il Laboratorio teatrale 2025 dei Diurni e Notturni

Arriva un momento emozionante per il percorso met224: prima della pausa estiva, il laboratorio teatrale 2025 dei Diurni e Notturni, guidato da Nicola Cavallari, si apre al pubblico con una prova aperta al Teatro Filodrammatici mercoledì 18 giugno. Un'occasione unica per scoprire il talento e la creatività di operatori e utenti del Dipartimento di Salute Mentale, in un viaggio che culminerà in momenti di grande suggestione e partecipazione. Il laboratorio...

Al via il laboratorio teatrale Mi metto in gioco - Arezzo, 28 maggio 2025 – Prenderà il via il 30 maggio il laboratorio teatrale "Mi metto in gioco", organizzato dall'associazione Donne Insieme.

Progetto di Teatro e Salute mentale: al via il progetto sul cinema dei Diurni e Notturni, che hanno compiuto vent'anni; Il teatro per la salute mentale, prosegue il laboratorio: la visita al Labirinto della Masone; Teatro Gioia, Diurni e Notturni in scena con La leggenda del Ponte Gobbo.

