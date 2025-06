Arrivano i temporali e scatta l' allerta meteo

Preparatevi a fronteggiare i fenomeni atmosferici: arrivano i temporali e l’allerta meteo su tutta la Campania. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di livello Giallo, segnalando possibili piogge intense e temporali che potrebbero causare disagi. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per proteggere voi e i vostri beni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili su come affrontare questa situazione.

Allerta meteo su tutta la Campania. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di domani, mercoledì 18 giugno, su. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Arrivano i temporali e scatta l'allerta meteo

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - temporali - arrivano

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Dopo l'ondata di #caldo arrivano i #temporali, allerta in provincia di #Rovigo nella giornata di lunedì #meteo Vai su Facebook

LEGGI QUI: https://primapavia.it/meteo/dopo-il-caldo-rovente-arrivano-i-temporali-allerta-meteo-in-provincia-di-pavia/… #AllertaMeteo #Meteo #Notizie #News #Temporali #Rovesci #ProvinciaDiPavia Vai su X

Lo schiaffo dei temporali sulla Lombardia: dove scatta e quando l’allerta gialla; Dopo il caldo arrivano i temporali. Allerta meteo gialla in Toscana: le zone interessate; Temporali forti nelle Marche, scatta l’allerta: quando torna il sole.

Stop al caldo africano, arrivano violenti temporali: crollo di 10 gradi delle temperature - Una fase termica sotto la media di giugno, almeno fino a domenica. Secondo msn.com

Meteo, la goccia fredda piomba sull'Italia e fa crollare di 10 C° le temperature: arrivano temporali, grandine e vento forte. Le previsioni - Una piccola goccia fredda "scivolerà" lungo l'Italia e determinerà una ... Da msn.com