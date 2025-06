Arrivano al Museo della Scienza le auto fatte su misura | la mostra

Preparatevi a un viaggio tra ingegno e passione: al Museo della Scienza, arriva la straordinaria mostra "Fatte su misura", un omaggio all’arte automobilistica italiana. Dal 21 giugno, esplorate modelli unici, realizzati con maestria artigianale e innovazione ingegneristica, che celebrano la tradizione e lo stile del nostro Paese. Non perdere l’occasione di scoprire come l’eccellenza italiana continui a scrivere pagine di storia.

Il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci inaugura il programma estivo con la nuova esposizione 'Fatte su misura', un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell'automobile italiana. Protagoniste dell'allestimento, che sarà inaugurato sabato 21 giugno.

