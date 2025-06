Arrivano al Museo della Scienza le auto fatte su misura | la mostra

Preparati a scoprire l’eccellenza dell’artigianato e dell’ingegneria italiana: al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, arriva la mostra "Fatte su misura", un’esposizione dedicata alle auto artigianali che celebrano stile, innovazione e tradizione. Dal 21 giugno, lasciati affascinare da veicoli unici nel loro genere. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore della creatività italiana e riscoprire il valore della personalizzazione automobilistica.

Il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci inaugura il programma estivo con la nuova esposizione 'Fatte su misura', un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell’automobile italiana. Protagoniste dell’allestimento, che sarà inaugurato sabato 21 giugno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Arrivano al Museo della Scienza le auto "fatte su misura": la mostra

Questa mattina il noto giornalista Luca Di Grazia era all’inaugurazione della mostra “fatte su misura” presso il museo della scienza e della tecnologia di Milano Vai su Facebook

Al Museo della scienza le auto storiche 'fatte su misura'. Quattro vetture d'epoca, di cui una sequestrata in Francia #ANSA Vai su X

Fatte su misura: al Museo della Scienza della Tecnica bolidi da sogno in galleria - Inaugurata la mostra, inserita in un percorso di visita libera ... Riporta msn.com

Al Museo della scienza le auto storiche 'fatte su misura' - E' un omaggio alla tradizione dell'auto italiana 'Fatte su misura', la nuova esposizione che apre il 21 giugno al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Riporta msn.com