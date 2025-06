Arriva Note e Storie | Un Viaggio Musicale con Dylan e Hendrix

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: “Note e Storie” ti porterà in un viaggio emozionante attraverso le vite e le canzoni di Dylan e Hendrix, due leggende che hanno rivoluzionato il mondo musicale. Organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps, questo evento ti farà scoprire i segreti e le storie dietro le loro note. Non perdere l’appuntamento, perché domenica 22 giugno alle 21, sul palco del La.B, il concerto ti aspetta per essere ricordato.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e delle storie che l'hanno plasmata. , un evento unico nel suo genere, organizzato dall'associazione Pratoveteri Aps, che celebra due icone assolute della musica del Novecento: Bob Dylan e Jimi Hendrix. Domenica 22 giugno, alle 21, sul palco del La.B (ex Lanificio Berti), a Pratovecchio (AR), il giornalista e scrittore Enzo Gentile, tra le firme più autorevoli del giornalismo musicale italiano, nonché Direttore artistico di Naturalmente Pianoforte, ci guiderà in un racconto affascinante e coinvolgente, tra parole, immagini e suoni, per esplorare la straordinaria parabola artistica di Dylan e Hendrix. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva “Note e Storie: Un Viaggio Musicale con Dylan e Hendrix”

