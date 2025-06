Arriva l’ultima tappa di Prato per la Vita

Prato si prepara a vivere un momento speciale: giovedì 19 giugno, il circuito “Prato per la Vita 2025” si chiuderà con l’ultima tappa alla Rifinizione Penny. Un evento che unisce sport, solidarietà e scoperta del territorio, nato dalla collaborazione tra il Comitato UISP e le società podistiche locali. Vieni a condividere questa grande festa di comunità e impegno sociale, perché ogni passo conta verso un futuro migliore.

Prato, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno, con partenza da Via Traversa del Purgatorio 16, nei pressi dell'ex Ippodromo, si concluderà il circuito "Prato per la Vita 2025" con l'ultima tappa ospitata dalla Rifinizione Penny, grazie all'organizzazione del Gruppo Sportivo Le Lumache. Il circuito, nato dalla sinergia tra il Comitato UISP di Prato e le società podistiche del territorio, ha saputo coniugare sport, solidarietà e scoperta del territorio, portando ogni settimana podisti e camminatori in un luogo diverso della città e della provincia. Anche quest'anno la formula semplice ma vincente ha fatto centro: iscrizione popolare a 2 euro, spirito di gruppo e un unico grande obiettivo solidale.

