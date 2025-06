Arriva in sala dal 19 giugno Arrivederci tristezza la dramedy sulle seconde possibilità con Alessio Vassallo e Nino Frassica

Preparatevi a scoprire un mondo di emozioni con “Arrivederci tristezza”, la dramedy che arriverà nelle sale dal 19 giugno. Con protagonisti Alessio Vassallo e Nino Frassica, il film esplora le seconde possibilità tra risate e lacrime, mostrando come i nostri cellulari e gli amici possano sorprenderci con un sesto senso speciale. Dopo l’anteprima al Festival di Taormina 2025, l’attesa è finita: è tempo di vivere questa avventura unica.

I nostri cellulari ci ascoltano. E gli amici hanno un sesto senso speciale. Questo, almeno, è quello che probabilmente pensa Aldo in questa clip in anteprima esclusiva di Arrivederci tristezza. Il film che arrivane nelle nostre sale dal 19 giugno distribuita da Rs Productions in collaborazione con Mirari Vos. Dopo l’ottima accoglienza dell’anteprima nazionale al Festival di Taormina 2025. Il cast e i personaggi di “Arrivederci tristezza”. Arrivederci tristezza, diretto da Giovanni Virgilio, è una dramedy che racconta la fase di passaggio di un quarantenne che dopo essere stato ghostato deve ripartire da zero. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Arriva in sala dal 19 giugno "Arrivederci tristezza", la dramedy sulle seconde possibilità con Alessio Vassallo e Nino Frassica

