Arretrati assegno unico quando scade il termine per presentare l’Isee aggiornato

Se hai richiesto l'assegno unico e vuoi ricevere gli arretrati relativi ai mesi da marzo a giugno, sappi che hai tempo fino al 30 giugno 2025 per aggiornare il tuo ISEE. La circolare n. 33/2025 dell’Inps chiarisce i dettagli e le nuove tabelle degli importi, rivalutati dello 0,8%. Non perdere questa occasione: conoscere le scadenze è fondamentale per assicurarti l'importo completo che ti spetta.

C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per aggiornare l’Isee e ricevere gli arretrati dell’assegno unico relativi ai mesi da marzo a giugno. È quanto chiarisce l’Inps nella circolare n. 332025, che aggiorna anche le tabelle degli importi, rivalutati del +0,8 per cento in base all’indice Istat. Ecco cosa sapere. Senza Isee aggiornato, solo l’importo minimo. Sede Inps (Imagoeconomica). Chi non presenta una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) entro il 30 giugno continuerà a ricevere l’assegno con l’importo minimo previsto, pari a 57,50 euro mensili per figlio. Tuttavia, chi invia la DSU in tempo potrà ottenere il ricalcolo dell’importo spettante in base alla propria situazione economica e ricevere anche gli arretrati da marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arretrati assegno unico, quando scade il termine per presentare l’Isee aggiornato

