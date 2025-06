Arresto shock di Brad Lander a New York | il candidato sindaco fermato dall' ICE

Un episodio sconvolgente scuote la scena politica di New York: Brad Lander, candidato sindaco e attuale comptroller, è stato arrestato dall'ICE in circostanze drammatiche nel cuore di Manhattan. Mentre accompagnava un imputato fuori dalla corte, la sua visita si è trasformata in un improvviso blitz che ha generato sconcerto e polemiche. Questo arresto mette in discussione il clima politico e le tensioni sull’immigrazione nella Grande Mela, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell' ICE in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell'immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Lander si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione.

