Arrestato l' ex comandante dei vigili urbani | è accusato di peculato

Scandalo scuote Mondragone: l’ex comandante dei vigili urbani, David Bonuglia, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato. L’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, rivela un’ombra su un ruolo di fiducia e responsabilità. È un episodio che solleva molte domande sulla trasparenza e l’integrità nelle istituzioni locali. Resta da vedere quali sviluppi porterà questa vicenda.

L’ex comandante della polizia municipale di Mondragone, David Bonuglia, è stato posto agli arresti domiciliari a seguito di un’ordinanza cautelare. Il provvedimento è scaturito da un’indagine dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Arrestato l'ex comandante dei vigili urbani: è accusato di peculato

