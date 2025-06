Arrestato l’ex comandante dei vigili urbani di Mondragone | abusi minacce e regali in cambio di favori

Un esempio di corruzione e abuso di potere scuote Mondragone: l’ex comandante dei vigili urbani, David Bonuglia, è stato arrestato con l’accusa di gravissimi reati, tra cui abusi, minacce e scambi di favori. Un’indagine che svela un sistema illecito nel cuore della polizia locale, mettendo in luce quanto possa essere sottile il confine tra servizio pubblico e corruzione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tutela della legalità e trasparenza.

MONDRAGONE, 17 GIUGNO – Utilizzava l'auto di servizio come fosse privata, presentava certificati falsi, costruiva mini appartamenti abusivi all'interno del comando e riceveva mobili da cucina in cambio di lavori pubblici. È il quadro emerso dall'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato oggi all'arresto di David Bonuglia, ex comandante della Polizia Municipale di Mondragone, già sospeso dal servizio a febbraio. Sono 23 gli indagati, tra cui 14 vigili urbani, l'ex sindaco Virgilio Pacifico e l'attuale vicesindaco Armando Pacifico. Bonuglia, tra il 2021 e il 2024, avrebbe anche minacciato un dirigente comunale per evitare la rimozione di opere abusive e orchestrato una ritorsione contro l'Asl che ne aveva denunciato le irregolarità.