Arrestato il candidato sindaco | la scena che lascia tutti a bocca aperta

Un episodio che lascia tutti senza parole scuote la scena politica di New York: durante una giornata apparentemente normale al tribunale per l’immigrazione di Manhattan, il candidato sindaco Democratico Brad Lander è stato arrestato dagli agenti dell’ICE. La scena, carica di tensione, ha suscitato scalpore e interrogativi sulla politica e i diritti umani. Ma cosa si nasconde dietro questa controversa vicenda?

Tensione altissima al tribunale per l'immigrazione di Manhattan, dove uno dei candidati democratici alla carica di sindaco di New York, Brad Lander, è stato arrestato dagli agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) in circostanze controverse. Lander, attuale comptroller della città, è stato afferrato, sbattuto contro un muro e ammanettato mentre stava uscendo dall'edificio. L'episodio è avvenuto all'interno del complesso federale al 26 di Federal Plaza, dove si tengono le udienze per i procedimenti di espulsione e immigrazione. Lander si trovava lì in veste di osservatore e attivista, per assistere ad alcune cause relative a persone a rischio rimpatrio.

